Tuttosport - Milan, Werner fuori dalla portata dei rossoneri. Anche Milik si allontana

Sono tanti gli attaccanti che vengono accostati ogni giorno al Milan. Tra questi ci sono per esempio anche Timo Werner del Lipsia e Arkadiusz Milik del Napoli, ma entrambi non sembrano essere alla portata dei rossoneri in quanto costano troppo: il tedesco ha una clausola da 60 milioni di euro valida fino a fine aprile (poi costerà anche di più), mentre il polacco, su cui è piombata negli ultimi giorni anche la Juventus, costa 40 milioni.