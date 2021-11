Tuttosport - Non solo Leao: in fase avanzata anche le trattative per i rinnovi di Theo e Bennacer

Il Milan non è vicino solo al rinnovo di Rafael Leao, ma anche di altri due giocatori in scandenza nel 2024: si tratta di Theo Hernandez e di Ismael Bennacer, le cui trattative per il prolungamento fino al 2026 sono in stato avanzato. L'obiettivo del club di via Aldo Rossi, come riporta stamattina Tuttosport, è quello di chiudere questi rinnovi entro la fine del 2021.