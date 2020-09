Tuttosport - Paquetà, attesa l’offensiva del Lione: i francesi prima devono cedere

Telenovele in entrata e in uscita: è questa l’estate da fiction per il calciomercato rossonero. Se tra i possibili nuovi acquisti tengono banco da settimane i nomi di Bakayoko e Milenkovic, in uscita da alcuni giorni non si fa che ripetere della possibile cessione di Lucas Paquetà. Tra conferme e smentite, in particolare, nella giornata di ieri è arrivato un segnale importante: il brasiliano non è stato convocato per scelta tecnica. L’ennesima bocciatura per l’ex Flamengo, nonostante qualche sprazzo positivo in questa pre-season, è letta come lettera di congedo dal Milan dopo 20 mesi in rossonero. Secondo quanto riporta Tuttosport, sul giocatore sarebbe vivo l’interesse del Lione ma prima i francesi devono liberare il posto per il brasiliano.

BOCCIATURA - Dopo numerosi esami, test e possibilità concesse sembra essere arrivata la definitiva bocciatura per Lucas Paquetà. Stefano Pioli, in questi mesi in rossonero, ha provato a scuoterlo emotivamente e tatticamente ma non ha avuto le risposte sperate. In questo senso, quindi, sembra inevitabile l’addio tra le due parti con l’agente del giocatore Edoardo Uram che sembra aver trovato la prossima destinazione del giocatore: il Lione del ds Juninho, grande estimatore di Paquetà. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan dovrebbe incassare 23 milioni di euro per non effettuare una minusvalenze dopo l’ammortamento dell’operazione. Prima che i francesi effettuino un’offerta ufficiale, tuttavia, hanno la necessità di cedere uno tra Aouar e Reine-Adelaide