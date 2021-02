Tuttosport - Pobega vale 10-12 milioni, ma il Milan non intende lasciarlo partire

Tommaso Pobega si sta mettendo in mostra con la maglia dello Spezia, ma il suo cartellino è del Milan che in estate lo ha ceduto in prestito al club ligure. Grazie alle sue ottime prestazioni, il valore del giovane centrocampista è salito a 10-12 milioni di euro: si tratta di una cifra interessante per le casse milanista, ma il club di via Aldo Rossi non intende lasciarlo partire. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.