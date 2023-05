Tuttosport - Rebic e Origi verso l'addio. Il Milan attende una risposta da El Shaarawy

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Rebic e Origi che sono destinati a lasciare il Milan in estate, in via Aldo Rossi sanno bene che servirà un innesto anche sulla fascia sinistra d'attacco che possa far rifiatare ogni tanto Rafael Leao. Come spiega stamattina Tuttosport, nella lista di Maldini e Massara è presente anche il nome di Stephan El Shaarawy, ex giocatore rossonero in scadenza di contratto con la Roma. Il Faraone vorrebbe rinnovare e rimanere, ma per ora dai giallorossi non è arrivata nessuna offerta di rinnovo. Il Milan, dal canto suo, ha manifestato al giocatore il suo interesse ed è ancora in attesa di una risposta.