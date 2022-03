Tuttosport - Rinforzi in ogni reparto, ecco il Milan che verrà

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Maldini e Massara sono al lavoro per costruire il Milan della prossima stagione. Come riporta il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club, i dirigenti rossoneri stanno valutando molti profili per rinforzare la squadra di Pioli in tutti i ruoli, dalla difesa (Botman o Bremer come centrali, più un vice Theo Hernandez) all’attacco (Origi e Berardi in pole), passando per il centrocampo, dove il rientrante Pobega prenderà, almeno numericamente, il posto in rosa di Kessie.