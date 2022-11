Tuttosport - Rinnovo Giroud: per la firma appuntamento dopo il Mondiale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Per quanto riguarda il rinnovo di Olivier Giroud, come riporta Tuttosport questa mattina, il Milan è da tempo al lavoro con i rappresentanti dell'attaccante francese per prolungare il suo contratto fino al 2024. Per la firma, l'appuntamento è già fissato dopo il Mondiale, competizione a cui il giocatore spera di partecipare con la sua Francia.