Tuttosport - Rinnovo Theo: il francese si aspetta un aumento di ingaggio in linea con lo stipendio di Leao

Le parole di qualche giorno fa di Theo Hernandez dal ritiro della Francia hanno messo molti dubbi sulla sua permanenza al Milan: "Futuro? Sono concentrato al 100% sull'Europeo. Se resterò o meno a Milano lo vedremo dopo". Da tempo, ormai, il francese è in trattativa con il club rossonero per il rinnovo, ma per il momento l'accordo tra le parti non è stato ancora trovato.

Come riferisce questa mattina Tuttosport, Theo Hernandez, che attualmente guadagna 5 milioni di euro con i bonus a stagione e che ha un contratto che scade nel 2026, si aspetta un aumento in linea con lo stipendio di Leao, quindi intorno ai 7-8 milioni all'anno.