Tuttosport - Stallo Milan-Abraham: prima va ceduto Jovic. Contatti con l'agente del serbo nei giorni scorsi

vedi letture

Il Milan non molla Tammy Abraham, ma per ora la trattativa con la Roma è in stallo in quanto prima i rossoneri devono cedere Luka Jovic. In tal senso, come riferisce stamattina Tuttosport, ci sono stati nei giorni scorsi dei contatti con l'agente del serbo Fali Ramadani per parlare del possibile addio del suo assistito.

Questi i numeri con la Roma di Abraham che ha dovuto saltare gran parte della stagione 2023-2024 per un grave infortunio al ginocchio:

PRESENZE SERIE A: 8

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 12

MINUTI IN CAMPO: 328'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 1