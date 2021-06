Tuttosport sul mercato in uscita del Milan: "Per fare cassa due cessioni come minimo"

In merito al mercato in uscita del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Per fare cassa due cessioni come minimo". Alla luce delle spese che il Diavolo sembra intenzionato a fare per rinforzare la rosa di Pioli, in via Aldo Rossi stanno pensando di fare casse vendendo un paio di giocatori, magari qualcuno che non rientra nel progetto rossonero (Conti e Caldara per esempio).