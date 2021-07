Il Milan sta per definire l’affare Tonali con il Brescia. Come riporta Tuttosport, le parti, dopo la frenata di metà giugno, hanno ripreso a trattare e dovrebbero chiudere entro domani per 10 milioni di euro (contro i 15 previsti nell'accordo di un anno fa) più il cartellino del giovane Olzer, valutato 5 milioni (contro i 10 di bonus).