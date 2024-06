ufficiale Marko Lazetic in prestito per un anno al Backa Topola

vedi letture

Dopo le indiscrezioni di questa mattina (LEGGI QUI), è arrivata l'ufficialità direttamente dalla Serbia: l'attaccante classe 2004 del Milan Marko Lazetic è un nuovo giocatore del TSC Backa Topola. Il centravanti si trasferisce in prestito per un anno ed è stato annunciato già sui canali social del club balcanico.

Questa la nota del club: "Marko Lazetić (2004) è il quarto acquisto del TSC nella finestra estiva di mercato. Il giovane attaccante, che ha fatto la trafila nelle giovanili della Crvena zvezda e ha giocato per tutte le selezioni giovanili della Serbia, è un giocatore dell'AC Milan. Ha giocato anche per l'SCR Altach in Austria e per il Fortuna Sittard nei Paesi Bassi. Arriva da noi in prestito per un anno. Marko, benvenuto nella famiglia TSC!"