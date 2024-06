Dall'estero - Lazetic in uscita dal Milan: può tornare in Serbia

Dopo l'ultima, deludente, esperienza in prestito in Olanda al Fortuna Sittard, dove ha collezionato 8 presenze e nessun gol in campionato, Marko Lazetic è pronto a fare ritorno in Italia, al Milan, consapevole che però non ci rimarrà a lungo. Il serbo difficilmente rientrerà nei piani di Paulo Fonseca, che comunque lo valuterà nei primi giorni di ritiro, salvo che il classe 2004 non venga ceduto prima.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi serbi di Sportklub, Marko Lazetic sarebbe finito nel mirino del FK TSC Backa Topola, terza forza del campionato serbo nella scorsa stagione. La formazione allenata dallo zio Zarko è alla ricerca di una nuova prima punta che possa rinforzare e completare il reparto considerata anche la partecipazione alla prossima edizione della Conference League.

Secondo Sportklub il Backa Topola sarebbe interessato a riportare in Serbia Lazetic in prestito, ma non è da escludere che da qui a qualche settimana dalle parti di Casa Milan possa arrivare anche un'offerta per il trasferimento a titolo definitivo del classe 2004. Staremo a vedere.