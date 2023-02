Una grande novità e una forte conferma sul rinnovo di Leao: il punto

MilanNews.it

Terminato il calciomercato invernale, le voci sono tornate prepotentemente a concentrasi sul rinnovo di Rafael Leao. Gennaio è stato un mese abbastanza interlocutorio, ma la situazione non si è né bloccata né è peggiorata: lo ha confermato il Milan stesso con un comunicato ufficiale ("Nessuna interruzione. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale") e l'avvocato del portoghese in esclusiva a SkySport.



"Ci sono - ha premesso subito Ted Dimvula - tante false e fuorvianti informazioni su Rafael Leao, principalmente nella stampa italiana. Questo ha un solo scopo: paralizzare il dialogo cordiale e professionale che noi abbiamo con la dirigenza del Milan in merito all'estensione del contratto di Rafael"; si tratta, in soldoni, di una forte conferma di quanto MilanNews.it ribadisce da tempo: il dialogo tra l'entourage del giocatore e Maldini e Massara prosegue e si continua, soprattutto con incontri in videochiamata, a discutere della questione rinnovo, perché "la priorità del giocatore - prosegue Dimvula - non è cambiata: vuole restare al Milan e continuare a crescere e progredire in questo club e in questa città che ama così tanto".



Le parole dell'avvocato hanno, inoltre, fornito un importante aggiornamento e una grande novità sullo stato della trattativa: "Neghiamo fermamente qualsiasi desiderio da parte di Rafael e/o del suo entourage ad abbassare la sua clausola rescissoria per facilitare una partenza del giocatore la prossima estate. Rafael è completamente concentrato sull'importante obiettivo in ​​arrivo con il suo club attuale, e si augura, in questo periodo difficile, di poterlo lasciare lavorare con calma e serenità per tornare a vincere". Il Milan, dunque, resta fiducioso dell'offerta di 7,7 milioni complessivi proposta a Leao, con il nodo Sporting e relativa multa che resta il più difficile da sciogliere.