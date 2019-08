Valencia: "Saltato accordo per Rodrigo". Ripercussioni su Correa-Milan?

Mateu Alemany, direttore generale del Valencia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della trattativa con l'Atletico Madrid per cedere Rodrigo: "Al momento, sul tavolo non esiste alcuna offerta ufficiale per il giocatore. Comprendo la decisione dell'azionista di maggioranza di cedere il giocatore, considerando la situazione economica della società. Chi stava trattando Rodrigo, ora ha ritirato l'offerta; quello che sembrava un accordo non è diventato esecutivo e io non ho niente a che vedere con questo. Il calciatore è ora a disposizione per gli allenamenti e potrebbe scendere in campo contro la Real Sociedad. Non so da chi dipenda quello che è successo, ma penso dall'Atletico Madrid. Dobbiamo comunque essere preparati all'eventuale partenza di Rodrigo e alla necessità di trovare un sostituto all'altezza". La brusca frenata nell'affare, rischia di complicare anche la trattativa tra il Milan e l'Atletico Madrid per Angel Correa, che i colchoneros avrebbero ceduto per acquistare Rodrigo.