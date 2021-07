Vice-Kessie, non c'è fretta: il Milan aspetta Bakayoko

Con la conferma di Tonali ormai vicina, il Milan non ha fretta di chiudere per il vice-Kessie. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie del club rossonero. Maldini e Massara potrebbero quindi aspettare che le pretese del Chelsea per Bakayoko calino, facendo sempre leva sulla volontà del francese, che tornerebbe volentieri a Milanello.