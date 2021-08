VIDEO - Milan, si lavora con convinzione per Florenzi

Anche Sky Sport riporta che il Milan lavora con convinzione per Alessandro Florenzi per la Roma. Dopo le difficoltà per arrivare a Diogo Dalot è il laterale giallorosso il nuovo obiettivo per la fascia destra. Contatti continui con il club della capitale, la formula su cui si lavora è quella del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

