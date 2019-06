VIDEO MN - Casa Milan: Alessandro Lucci, agente di Suso e Calabria, in sede

Pochi istanti fa, come riporta l'inviato di Milannews.it a Casa Milan, Alessandro Lucci, agente di Suso, è arrivato nella sede rossonera per incontrare la dirigenza milanista. L'esterno spagnolo, che ha una clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro, è al centro di diverse voci di mercato: in particolare, sulle sue tracce ci sarebbe l'Atletico Madrid. Lucci è anche il procuratore di Davide Calabria: sul piatto il rinnovo del terzino fino al 2024 con adeguamento dell'ingaggio a 2 milioni di euro a stagione.