VIDEO MN - SPAL, incontro a Casa Milan per Lorenzo Colombo

Stando a quanto raccolto dal nostro inviato, in questi istanti è arrivato a Casa Milan Giorgio Zamuner, responsabile dell'area tecnica della SPAL. La squadra di Ferrara parlerà con la dirigenza rossonera per provare a chiudere per il giovane attaccante classe 2002 Lorenzo Colombo, che l'anno scorso ha speso sei mesi in prestito alla Cremonese in Serie B.