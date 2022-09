VIDEO MN - Vranckx lascia Casa Milan, ha firmato il contratto con i rossoneri

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan Gianluigi Torre

MilanNews.it

Dopo le visite mediche e l'idoneità sportiva svolte in giornata, nel pomeriggio per Aster Vranckx è stato il momento delle firme. Il belga ha messo nero su bianco firmando l'accordo che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi 5 anni nel caso in cui il Milan dovesse riscattarlo dal Wolfsburg la prossima estate: il centrocampista ha lasciato in questi minuti Casa Milan, come dimostra il video del nostro inviato.