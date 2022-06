Vitinha sempre più verso il PSG libera Renato Sanches per il Milan?

MilanNews.it

Con Vitinha sempre più vicino al Paris Saint-Germain, che pagherà la clausola da 40 milioni presente nel contratto del centrocampista, il Porto è alla caccia di un sostituto in mezzo al campo e secondo A Bola lo avrebbe trovato in André Almeida, classe 2000 del Vitoria Guimaraes. La trattativa potrebbe riguardare indirettamente anche il Milan, il quale è sempre in corsa per Renato Sanches, altro centrocampista portoghese inseguito dal PSG.