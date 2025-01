Walker si avvicina al Milan? Il giocatore ha scelto di non prendere parte alla sfida di stasera col City

Arrivano importanti segnali sulla vicenda di Kyle Walker, terzino inglese che piace tanto al Milan e che in queste ore sarebbe in procinto di una risposta da parte della dirigenza rossonera. Infatti il capitano del City non sarà con la squadra di Pep Guardiola questa sera, nella sfida che il Manchester City giocherà in casa del Brentford per la 21^ giornata di Premier League. La scelta arriva direttamente dal giocatore che, come noto, ha chiesto al club di trovare una nuova sistemazione all'estero.

Nei giorni scorsi, lo stesso Guardiola aveva così motivato la decisione di Walker di lasciare il City: "Due giorni fa Kyle ha chiesto di esplorare le opzioni per giocare all'estero e chiudere la sua carriera", ha spiegato dopo che Walker non aveva partecipato alla vittoria per 8-0 del terzo turno di FA Cup contro il Salford. "Nella sua mente, vorrebbe valutare questa possibilità, andare in un altro paese, giocare gli ultimi anni da qualche altra parte per molte ragioni. Ha chiesto di andarsene due anni fa dopo il Treble. Credo che il Bayern Monaco lo volesse, ma l'offerta non era abbastanza buona e io e il club gli abbiamo chiesto di restare per la sua importanza".