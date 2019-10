Wanda Nara: "C'era la possibilità di portare Icardi al Milan"

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha rivelato un retroscena di mercato che ha del clamoroso. Intervenuta su Tiki Taka l'agente ha ammesso che quest'estate Icardi sarebbe potuto andare al Milan. Ecco le sue parole: "C'era la possibilità di portare Mauro al Milan. Io ho spiegato che per me andare in Francia era la scelta più difficile. Io sono appena arrivata da Parigi e domani mattina riparto, i miei figli sono a Parigi. Per me ovviamente era più comoda una scelta come il Milan, però una squadra come il PSG è la scelta migliore per la sua carriera".