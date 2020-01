West Ham, interesse concreto per Kessiè ma l'offerta è troppo bassa

Tra i giocatori maggiormente in difficoltà in questo inizio di stagione Franck Kessiè, senza dubbio, è uno dei testimoni della difficile stagione rossonera. Il centrocampista ivoriano è tra i possibili partenti della rosa rossonera e la sua prossima destinazione potrebbe essere la Premier League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport tra le squadre interessate ci sarebbe il West Ham, già in passato sulle tracce del giocatore e che ora potrebbe ritornare alla carica. L'offerta degli Hammers tuttavia, al momento, è troppo bassa essendo inferiore ai 25 milioni di euro, cifra minima che il Milan pretenderebbe per l'ex Atalanta.