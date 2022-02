Zancan sul Milan: "In estate serviranno un difensore, un centravanti e il sostituto di Kessie"

Ai microfoni di SkySport, Federico Zancan ha spiegato cosa servirà in estate al Milan sul mercato: "Il Milan dovrà fare diversi innesti in estate. Serve un nuovo difensore centrale, andrà con ogni probabilità preso il sostituto di Kessie in mezzo al campo e poi dovrà prendere anche un centravanti. Non sarà facile, serviranno molti soldi, ma i dirigenti rossoneri credo siano pronti".