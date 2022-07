Ziyech sempre monitorato: il problema riguarda l'ingaggio

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Come riportato da Tuttosport, il Milan continua a seguire Hakim Ziyech come alternativa a De Ketelaere, nonostante le caratteristiche diverse dei giocatori. Come è emerso già da qualche settimana, lo scoglio più grande da superare per arrivare all'esubero del Chelsea è l'ingaggio. Il marocchino guadagna circa 6 milioni di euro quindi servirebbe o un aiuto del club londinese o una riduzione da parte dello stesso calciatore.