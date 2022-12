Ziyech vive il suo paradosso: brilla al Mondiale ma vuole lasciare il Chelsea

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Hakim Ziyech è protagonista in tutti i sensi delle pagine di cronaca sportiva degli ultimi giorni. Da una parte ci sono le prestazioni luminose al Mondiale con il Marocco, rosa in cui è stato reintegrato dopo che il Ct con cui aveva avuto dissidi ha lasciato l'incarico, dall'altra le voci di mercato. In Qatar, con la sua nazionale, Ziyech ha raggiunto il primo posto del girone mettendosi dietro Croazia e Belgio (eliminato), arrivate seconda e terza quattro anni fa in Russia. Il marocchino ha fornito un assist nella vittoria sul Belgio e ha segnato un gol in quella sul Canada ieri pomeriggio. Il paradosso è che nel suo club Ziyech è ai margini. Al Chelsea, infatti, l'ex Ajax ormai non fa altro che accomodarsi in panchina: per questo motivo, secondo Tuttosport, Ziyech vuole lasciare i blues già a gennaio e magari accasarsi proprio al Milan che lo sta cercando da diverso tempo.