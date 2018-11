A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: estesa la partnership con Nilox

AC Milan e Nilox hanno esteso l'accordo che ha visto la marca italiana numero uno del mercato delle e-board diventare Electric Mobility Official Partner della squadra rossonera anche per il campionato in corso.

Il brand, che nell'ultimo anno ha lanciato cinque modelli di bici, due monopattini elettrici e rinnovato completamente il design del proprio prodotto best seller, l'hoverboard DOC2, porterà a San Siro tutta la linea di e-mobility. Nilox sarà, infatti, presente sui LED a bordocampo e sugli schermi dello stadio nelle gare casalinghe del Milan, oltre a essere inserito nel sito internet ufficiale della società.

Sono previste, inoltre, diverse modalità di attivazione: si punterà sul coinvolgimento della squadra per contenuti crossmediali che verranno condivisi sia sui canali più tradizionali, sia sulle piattaforme digitali e social. In particolare, staff, giocatori del Milan e personale di Milanello avranno a disposizione hoverboard, monopattini, biciclette elettriche e altri prodotti per muoversi in modo divertente, agile e green.

"Siamo molto soddisfatti di rinnovare la nostra partnership con il Milan, dopo i grandi risultati ottenuti nella scorsa stagione. Nilox ha scelto di continuare a legarsi al mondo del calcio e al Club rossonero, formazione che rappresenta l'eccellenza dello sport italiano anche all'estero. Questo accordo conferma la nostra volontà di continuare a valorizzare la nostra marca, anche oltre i confini nazionali", ha affermato Michele Bertacco, Brand Director di Nilox.

"Il rinnovo dell'accordo con Nilox è per noi motivo di soddisfazione. L'ottima collaborazione avviata e la condivisione di valori come l'attenzione all'energia green ci ha spinto ad andare avanti per percorre insieme le sfide di questa nuova e avvincente stagione. Vogliamo raggiungere importanti traguardi nella valorizzazione internazionale di entrambi i brand", ha commentato Mauro Tavola, Partnerships Director di AC Milan.