Milan, giovedì 20 luglio la prima amichevole estiva contro il Lumezzane a Milanello

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, il Milan ha comunicato che giovedì 20 luglio alle 17 andrà in scena la prima amichevole estiva della squadra di Stefano Pioli: i rossoneri affronteranno infatti il Lumezzane, squadra neo promossa in Serie C, nel Centro Sportivo di Milanello.