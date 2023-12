Milan, Kjaer verso il forfait: contro l'Atalanta ancora Theo al centro della difesa

Anche oggi Simon Kjaer non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato a Milanello. Appare quindi improbabile un suo recupero per la gara di sabato sul campo dell'Atalanta: al centro della difesa milanista, ci sarà dunque ancora una volta Theo Hernandez che farà coppia con Fikayo Tomori. In panchina spazio per il giovane Simic che sarà la prima alternativa al francese e all'inglese.

Theo Hernandez ha già ricoperto questo ruolo nell'ultima sfida di campionato contro il Frosinone. Nel post-partita, Stefano Pioli aveva commentato così questa scelta: "L'idea è nata da lui, ha parlato con me e mi ha detto che poteva giocare in quel ruolo. Ha fatto benissimo in fase difensiva e anche in fase di impostazione. Ha fatto una grande partita, ha dimostrato una grande voglia di aiutare la squadra in un momento delicato".