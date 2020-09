Milan, oggi prima amichevole con tante assenze

Oggi pomeriggio alle 17 a Milanello è in programma la prima amichevole stagionale del Milan di Pioli. Contro il Novara, come riporta questa mattina Tuttosport, ci saranno però diverse assenze nelle file rossonere tra giocatori impiegati con le rispettive nazionali (per esempio Donnarumma, Kjaer, Rebic, Calhanoglu, Gabbia, Pobega, Saelemakers, Colombo e Daniel Maldini) e giocatori ancora infortunati, come Romagnoli e Musacchio.