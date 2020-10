Ante Rebic non si sta allenando con il resto della squadra nella seduta alla vigilia di Milan-Sparta Praga. Il croato, rientrato ieri ad allenarsi in gruppo dopo un mese di assenza a causa della lussazione al gomito sinistro, non verrà convocato per la sfida contro i cechi. Rebic tornerà a disposizione con ogni probabilità a partire dalla gara di domenica contro l'Udinese.