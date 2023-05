Milanello, anche oggi presenti Paolo Maldini e Frederic Massara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, oggi pomeriggio il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato in programma domenica sera sul campo della Juventus. Come riferisce Sky, anche oggi il dt rossonero Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sono presenti nel Centro sportivo di Carnago.