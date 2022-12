MilanNews.it

Come riporta il sito ufficiale del Milan, dopo l'allenamento di stamattina, la squadra rossonera proseguirà anche domani a Milanello la sua preparazione in vista dell'amichevole contro il PSV e del primo match ufficiale del 2023 contro la Salernitana: per i giocatori del Diavolo è in programma un'altra seduta mattutina.