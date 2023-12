Milanello, domani allenamento mattutino per i rossoneri

Dopo la seduta odierna, nella quale la squadra si è divisa in due gruppi (il primo, composto dai titolari di Milan-Frosinone, ha proseguito il lavoro sul campo rialzato con una serie di esercitazioni tecniche seguite da lavoro aerobico; gli altri componenti della rosa, dopo aver terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema, hanno invece disputato una partita di allenamento con la formazione Under 18 sul centrale di Milanello), il Milan tornerà ad allenarsi domani a Milanello.

Come riporta il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi, il programma della squadra rossonera prevede una seduta di allenamento al mattino per continuare la preparazione alla prossima sfida di campionato contro l'Atalanta. La gara contro i bergamaschi, reduci dalla pesante sconfitta contro il Torino per 3-0, si giocherà sabato alle 18 a Bergamo.