Milanello, domani allenamento pomeridiano per i rossoneri

Come riporta il sito ufficiale del Milan, la squadra rossonera di Stefano Pioli si allenerà anche domani sui campi del Centro Sportivo di Milanello: per il gruppo milanista, ancora orfano dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali, è infatti in programma un seduta di allenamento al pomeriggio.