Milanello, fitto colloquio tra Pioli e Ibrahimovic prima dell'allenamento odierno

Il Milan ha dato poco iniziato l'allenamento a Milanello in vista del match di Europa League di domani contro la Stella Rossa. Prima dell'inizio della seduta, come hanno mostrato le immagini dei canali social del club rossonero, Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic hanno avuto un fitto colloquio in mezzo al campo durante il quale lo svedese ha mimato anche alcuni movimenti in campo.