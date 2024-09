milanello report - Da una serie di sfide 3vs2 alla tattica: il resoconto del lavoro della squadra

Squadra a Milanello questa mattina per l'allenamento in ottica Lecce, prossimo avversario dei rossoneri in campionato nella gara in programma venerdì 27 settembre alle ore 20.45 a San Siro.

REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare l'attivazione muscolare eseguita attraverso l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. La sessione è proseguita con una serie di sfide 3vs2, poi spazio alla parte tattica e infine alla consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Fonseca alle ore 14.00.