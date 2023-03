MILANELLO REPORT: defaticante per i titolari di Londra, partitella con l'U18 per gli altri

Fonte: acmilan.com

Rientrata da Londra nel pomeriggio di giovedì, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Salernitana - lunedì 13 marzo alle ore 20.45 - a San Siro.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di Londra. In campo, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare all'interno della struttura, gli altri componenti della rosa i quali hanno disputato una partita di allenamento a ranghi misti con la formazione Under 18 (due tempi da 25 minuti).

SABATO 11 MARZO

Il programma di sabato prevede un allenamento al mattino.