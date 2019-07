MILANELLO REPORT - Domenica di lavoro in gruppi

Domenica di lavoro per i rossoneri a Milanello: dopo la doppia seduta di sabato, la squadra è tornata ad allenarsi in mattinata al Centro Sportivo di Carnago. Una sessione divisa in gruppi e in diverse attività: inizialmente in palestra e poi parte tattica in campo, suddivisa per ruoli. Prima al lavoro i difensori e i centrocampisti, a seguire gli attaccanti: in totale un'ora e mezza per gruppo.

Dopo una settimana intensa di allenamenti, Mister Giampaolo ha poi deciso di concedere un pomeriggio di riposo ai giocatori, gli allenamenti riprenderanno domattina - lunedì 15 luglio - sempre a Milanello.