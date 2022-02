MILANELLO REPORT - Dopo il Derby testa alla Coppa Italia

Archiviata la vittoria nel Derby, i rossoneri questa mattina si sono presentati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo ravvicinato impegno di Coppa Italia, che vedrà il Milan affrontare la Lazio - mercoledì 9 febbraio alle 21.00 a San Siro - nella gara a eliminazione diretta valida per i Quarti di finale. A Milanello, presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per i titolari di Inter-Milan, in campo il resto della rosa il quale ha iniziato con l'attivazione muscolare effettuata attraverso l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. La sessione è proseguita con una serie di 2 vs 2 che hanno preceduto un lavoro sul possesso palla, seguito da alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. Infine, spazio a una partitella su campo ridotto.

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.