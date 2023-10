milanello report - È di nuovo tempo di Champions League

Quest'oggi rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento già in ottica Borussia Dortmund, prossimo avversario del Milan in Champions League nella seconda gara del girone in programma mercoledì 4 ottobre in Germania alle 21.00.

REPORT

Sessione in palestra per tutto il gruppo: attività defaticante per gli undici partenti di ieri pomeriggio, lavoro fisico eseguito con l'ausilio degli attrezzi per il resto della rosa.

LUNEDÌ 2 OTTOBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.