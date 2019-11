MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno dei rossoneri

Dopo la giornata di riposo concessa da Mister Pioli, i rossoneri si sono ritrovati oggi a Milanello per la ripresa degli allenamenti, sotto gli occhi di Paolo Maldini. In seguito all'attivazione muscolare svolta in palestra, il lavoro della squadra è proseguito con una serie di esercitazioni tecnico-atletiche: passaggi, allunghi sui 20 metri e corsa con conduzione del pallone.

La seduta odierna ha poi visto i rossoneri impegnati in esercizi finalizzati al possesso palla e, in conclusione, in una partitella su campo ridotto. Domani, mercoledì 27 novembre, è in programma un allenamento pomeridiano.