MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno dei rossoneri

In vista dell'impegno al Tardini contro il Parma, i rossoneri sono scesi oggi in campo a Milanello per una seduta di allenamento pomeridiana.

La squadra ha inizialmente svolto la consueta attivazione muscolare in palestra, prima di scendere in campo per proseguire l'attività con una serie di esercizi, incentrati sulla rapidità, eseguiti con sagome e ostacoli.

Spazio poi al pallone focalizzandosi sul possesso passa e in seguito concludendo l'allenamento con una partitella a campo ridotto. Domani, giovedì 28 novembre, è in programma una seduta pomeridiana.