MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno dei rossoneri

Allenamento pomeridiano per i rossoneri i quali, dopo essersi ritrovati a Milanello per pranzo, sono scesi in campo alle 15.00 per avvicinarsi sempre di più la trasferta di campionato che li vedrà impegnati al Tardini di Parma.

IL REPORT

Squadra subito sul centrale per iniziare il riscaldamento. A seguire, rosa divisa in due gruppi per una serie di torelli a tema; nel frattempo i portieri hanno svolto degli esercizi specifici agli ordini del preparatore Luigi Turci. Terminata l'attivazione muscolare, spazio alla fase tattica, focalizzata in particolare sui movimenti in fase offensiva. Infine, prima di rientrare negli spogliatoi, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Per venerdì il programma prevede un solo allenamento mattutino: rossoneri a Milanello per colazione.