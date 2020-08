MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: inizia la nuova stagione

Primo allenamento della stagione 2020/21, questa mattina, a Milanello. I rossoneri si sono ritrovati alle 10.00 per dare il via alla nuova avventura. Presenti, per riabbracciare la squadra, il Presidente Paolo Scaroni, l'Amministratore Delegato Ivan Gazidis, il Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara.

IL REPORT

Partenza alle 10.30 per iniziare il lavoro odierno con la classica attivazione muscolare. Dopodiché, la squadra è stata suddivisa in tre gruppi che, alternati in tre diverse zone del campo, hanno svolto lavoro aerobico, esercitazioni tecniche e una serie di esercizi - utilizzando degli ostacoli bassi - dedicati alla reattività muscolare. Per concludere, spazio a una seduta di stretching.