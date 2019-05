MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna: scarico e lavoro a secco in palestra

Penultimo allenamento per i rossoneri prima di SPAL-Milan, che questa mattina si sono ritrovati a Milanello per proseguire nella preparazione dell'ultima gara stagionale - la 38° e decisiva giornata di Serie A - in programma domenica 26 maggio alle 20.30 allo stadio Mazza di Ferrara.

IL REPORT

Prevista una giornata di scarico per la squadra la quale, dopo una sessione di video-analisi, ha svolto lavoro a secco in palestra. In campo i portieri, che hanno svolto esercizi specifici con il preparatore Valerio Fiori.

SABATO 25 MAGGIO

Per sabato 25 maggio, alla vigilia, sono previste alle 11.00 la rifinitura e alle 14.00, dopo il pranzo, la conferenza stampa di Mister Gattuso; a seguire la partenza per Ferrara.