MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta pomeridiana: riprendono i lavori verso la Roma

Dopo il giorno di riposo in seguito alla vittoria per 2-0 contro il Napoli a San Siro, valsa la qualificazione in Semifinale di Coppa Italia, i rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello per iniziare la preparazione della trasferta di Roma, 22° giornata di Serie A in programma domenica 3 febbraio alle 20.30 allo stadio Olimpico.

IL REPORT

La squadra si è ritrovata alle 11.00 sul campo centrale. L'attivazione muscolare è cominciata attraverso alcuni giri di campo, poi spazio a un torello di riscaldamento nel cerchio di centrocampo. Dopodiché il gruppo si è distribuito su tre differenti stazioni per lavorare sulla tecnica e sullo smarcamento. Esercizi di possesso palla e tattica hanno caratterizzato la parte centrale della sessione, conclusa con alcune partitelle a tema.