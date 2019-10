MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: reattività muscolare, tecnica e tattica

Secondo allenamento settimanale questo pomeriggio a Milanello per proseguire il lavoro in preparazione del match infrasettimanale che vedrà il Milan opposto alla SPAL giovedì 31 ottobre alle 21.00 a San Siro. Consueta attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale dove, inizialmente divisa in due gruppi, la squadra ha lavorato sulla reattività muscolare con alcuni esercizi tra agli ostacoli bassi.

Focus anche sulla tecnica con una serie di esercitazioni con il pallone. Terminata la prima parte di lavoro, spazio alla tattica per poi chiudere l'allenamento con una partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle 12.00; a seguire, alle 16.30, allenamento di rifinitura.