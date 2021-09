MILANELLO REPORT: inizia la preparazione per Milan-Venezia

Lavoro senza sosta a Milanello, dove la squadra si è ritrovata questa mattina per iniziare la preparazione del prossimo incontro di campionato, in programma mercoledì 22 settembre a San Siro dove il Milan affronterà il Venezia alle ore 20.45.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo gli altri rossoneri i quali, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare in palestra, hanno iniziato il loro lavoro con alcuni esercizi atletici; a seguire lavoro tecnico con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni focalizzate sulle finalizzazioni. Prima di rientrare, una consueta partitella su campo ridotto.

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un solo allenamento pomeridiano.